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iki günlük kaçamak için 26 bin tl

İKİ GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN 26 BİN TL

Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber ile birlikte Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda iki günlük kaçamak yaptı.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:55
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Bodrum-Mandarin Oriental'daki lüks evlerinde tatil yapan Işıl Reçber-Rüştü Reçber çifti, iki günlüğüne Yunanistan'ın Mikonos Adası'na geçti.



Posta Gazetesi'nin haberine göre; ikili, geceliği 13 bin TL olan Blu Grecotel Exlusive Resort'ta kaldı. Sadece konaklamaya 26 bin TL ödediler.



 



kaynak:milliyet








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