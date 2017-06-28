İKİ GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN 26 BİN TL
Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber ile birlikte Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda iki günlük kaçamak yaptı.
Bodrum-Mandarin Oriental'daki lüks evlerinde tatil yapan Işıl Reçber-Rüştü Reçber çifti, iki günlüğüne Yunanistan'ın Mikonos Adası'na geçti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre; ikili, geceliği 13 bin TL olan Blu Grecotel Exlusive Resort'ta kaldı. Sadece konaklamaya 26 bin TL ödediler.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar