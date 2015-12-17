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'iki günde 25 pkk'lı öldürüldü'

'İKİ GÜNDE 25 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ'

Güvenlik kaynakları, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik iki gün önce başlatılan operasyonda, şu ana kadar 25 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarih : 17 Aralık 2015, 11:30
Puan Ver : 'iki Günde 25 Pkk'lı Öldürüldü'(9/10)11


Şırnak'ın Silopi ilçesindeki operasyona, "Şehit Polis Muhammet Onur" adı verilirken Cizre'deki operasyon, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demir" olarak adlandırıldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, güvenlik güçleri iki operasyonda şu ana kadar 25 teröristi etkisiz hale getirdi.



Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Silopi'de güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra polis özel harekat birimlerinin de katıldığı operasyonda, tuzaklanan barikatlardan bazıları imha edildi. Bu arada Nuh Mahallesi'nde güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlendi. Teröristlerin yola döşediği bombanın zırhlı araç geçtikten sonra patlaması sonucu can kaybı yaşanmazken çevredeki araç ve evlerde hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri, teröristlerin bulunduğu bazı yerlerde kontrolü sağlarken ilçedeki hareketlilik devam ediyor.








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