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İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Sakarya'da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : İki Grup Arasında Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı(10/10)6

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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