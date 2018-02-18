İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Sakarya'da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ
Edinilen ilk bilgilere göre, Hendek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgada, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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