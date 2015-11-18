O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

iki fransız yolcu uçağına bomba ihbarı

İKİ FRANSIZ YOLCU UÇAĞINA BOMBA İHBARI

ABD'den kalkan iki Fransız yolcu uçağı bomba ihbarı yüzünden zorunlu iniş yaptı.

Tarih : 18 Kasım 2015, 09:13
Puan Ver : İki Fransız Yolcu Uçağına Bomba İhbarı(5/10)5


ABD'den kalkan iki Fransız yolcu uçağı bomba ihbarı yüzünden zorunlu iniş yaptı. Uçaklardan biri Amerika'ya geri dönerken, bir diğeri ise Kanada'ya acil iniş yaptı.



FBI bomba ihbarının Belçika üzerinden yapıldığını tespit etti. İki uçağada aynı telefon numarası üzerinden bomba ihbarı yapıldığı tespit edildi.



Uçaklardaki yolcular tahliye edilirken, uçaklar ise özel köpekler ile aranıyor. Uçaklardan tahliye edilen yolcular özel bir alanda bekletiliyor.








Etiketler: İki  Fransız  Yolcu  Uçağına  Bomba  İhbarı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER