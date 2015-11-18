ABD'den kalkan iki Fransız yolcu uçağı bomba ihbarı yüzünden zorunlu iniş yaptı.



ABD'den kalkan iki Fransız yolcu uçağı bomba ihbarı yüzünden zorunlu iniş yaptı. Uçaklardan biri Amerika'ya geri dönerken, bir diğeri ise Kanada'ya acil iniş yaptı.



FBI bomba ihbarının Belçika üzerinden yapıldığını tespit etti. İki uçağada aynı telefon numarası üzerinden bomba ihbarı yapıldığı tespit edildi.







Uçaklardaki yolcular tahliye edilirken, uçaklar ise özel köpekler ile aranıyor. Uçaklardan tahliye edilen yolcular özel bir alanda bekletiliyor.