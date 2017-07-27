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İki eski dost gençlere taş çıkardı! Bütün gözler onların üstündeydi

İKİ ESKİ DOST GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI! BÜTÜN GÖZLER ONLARIN ÜSTÜNDEYDİ

Haziran ayında Endenozya'nın Bali adasına giden Cansu Dere ve Ece Sükan, birbirlerinden ayrılamayarak bu kez de Marmaris' tatile gittiler. İkili burada fit vücutlarıyla gençlere taş çıkardı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : İki Eski Dost Gençlere Taş Çıkardı! Bütün Gözler Onların Üstündeydi(5/10)1

Yılların eskitemediği dostlar Cansu Dere ve Ece Sükan, Endeozya'dan döndükten sonra tatil rotalarını Marmaris'e çevirdi. Marmaris'te gözlerden uzak butik otelde tatil yaparken objektiflere takılan Cansu Dere ve Ece Sükan'ın gençlere taş çıkartan fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARTTILAR

İki eski manken, gün boyu güneşin tadını çıkartırken, sıcaktan bunalıp duş alan Dere, şezlonga uzanıp güneşlenmeyi tercih etti. Ece Sükan ise kiraladıkları locada dinlendi.

İKİLİ FİZİKLERİYLE BÜTÜN BAKIŞLARI ÜZERLERİNE ÇEKTİ

Bir dönem podyumda fırtına gibi esen eski mankenler, fit vücutlarıyla dikkat çekti.

FOTOĞRAF VERMEMEYE DİKKAT ETTİLER

Son olarak 'Anne' dizisinde rol alan Dere, yorgunluk atarken, bol bol kitap okudu. Sık sık etrafı dikkatli bir şekilde kontrol eden ve paparazzi olup olmadığına bakan oyuncu, doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

SÜKAN AYRILDI MI? SORUSU AKILLARA GELDİ

Sükan'ın ise barıştığı eşi Ümit Benan'ın yanında olmaması 'Yine mi ayrıldılar?" sorusunu akıllara getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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