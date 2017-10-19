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İki dev, genç yıldız için karşı karşıya geldi

İKİ DEV, GENÇ YILDIZ İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİ

İspanya'da Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç futbolcu Lincoln Correa'nın transferi için karşı karşıya geldi.

Tarih : 19 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : İki Dev, Genç Yıldız İçin Karşı Karşıya Geldi(9/10)5

İspanya Ligi ekipleri Barcelona ve Real Madrid, Brezilyalı genç yetenek Lincoln Correa'yı transfer edebilmek için yarışa girdi.

Brezilya formasıyla FIFA U17 Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyen Correa, Barcelona ve Real Madrid'in dikkatini çekti. İki kulüp de genç oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTİYOR

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 16 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2019 Temmuz'da sona erecek. Flamengo ile Vinicius Junior transferinde yakın ilişkiler kuran Real Madrid'in Lincoln Correa transferinde Barça'dan daha avantajlı olduğu belirtildi.

21 MAÇTA 18 GOL ATTI

Brezilya alt yaş gruplarında 21 maça çıkan Correa, 18 gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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