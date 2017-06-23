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iki dev birleşiyor! öyle bir şey yapacaklar ki...

İKİ DEV BİRLEŞİYOR! ÖYLE BİR ŞEY YAPACAKLAR Kİ...

Dünyanın en büyük dekorasyon mağazası zinciri IKEA, alacağınız eşyaların evinizde nasıl duracağını görmeniz için Apple ile birlikte çalışacak.

Tarih : 23 Haziran 2017, 11:37
Puan Ver : İki Dev Birleşiyor! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki...(6/10)5


Dünyanın en büyük mobilya ve dekorasyon mağazaları zinciri olan IKEA, sanal gerçeklik teknolojisinin hayatımıza girmeye başlamasıyla birlikte alacağınız mobilyaları IKEA mağazalarına gitmeden görmenizi sağlayan sanal gerçeklik uygulaması geliştirmişti ancak sanal gerçeklik uygulamaları açıkçası pek de beklenen ilgiyi görmediği için bir süre sonra IKEA uygulaması unutulmaya yüz tutmuştu.



IKEA Dijital Inovasyon Yöneticisi Michael Valdsgaard'ın açıklamasına göre IKEA, sanal gerçeklik teknolojisini rafa kaldırarak bu kez Apple ile ortak geliştirdiği bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıyla karşımıza çıkacak. Bu uygulama sayesinde IKEA müşterileri ürünleri 'sanal' mekanlarda görmek yerine kameraları aracığıyla evlerinde nasıl duracağını 3 boyutlu olarak gözlemleyebilecek ve IKEA vitrinindeki bu ürünleri evinde kamerayı doğrulttuğu yerde tam olarak nasıl görüneceğini anlayabilecek.



Özellikle büyük eşyalar olduğu için müşterilerin satın almadan deneyimlemesinin zor olduğu dekorasyon alanında IKEA böylelikle müşterilerine satın almadan önce iyi ve gerçekçi bir katalog sunacak. IKEA'nın Apple işbirliği ile geliştireceği bu uygulamasının iOS 11 işletim sistemiyle birlikte duyurulması ve minimum 500 adet eşyanın ilk etapta uygulamaya dahil edilmesi bekleniyor.



 



kaynak:haber7








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