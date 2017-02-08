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iki çocuğunu boğarak öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı!

İKİ ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜREN ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

H.T. ifadesinde, "Yaklaşık 3 aydır yeşil adam görüyorum. Oğlum Muhammed bana ben artık iğne vurulmak istemiyorum diyordu. Yeşil adam bana, çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar diyordu" dedi

Tarih : 08 Şubat 2017, 13:55
Puan Ver : İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Annenin İfadesi Ortaya Çıktı!(10/10)7


Bağcılar'da, 4 aylık kızıyla 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü iddia edilen ve tutuklanan H.T. savcılıkta, "Yeşil adam bana çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur dedi" şeklinde ifade verdi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren H.T, 7 yıllık evliliğinde eşiyle sorunlar yaşadığını, çocukların da uzun süredir sağlık problemleri olduğunu anlattı.



H.T. ifadesinde şunları kaydetti:



"Yaklaşık 3 aydır yeşil adam görüyorum. Oğlum Muhammed bana ben artık iğne vurulmak istemiyorum diyordu. Yeşil adam bana, çocuklarını öldürürsen onlar için en iyisi olur, iğne de vurulmazlar diyordu. Ben onların iyiliğini istiyordum. Kendime geldiğimde banyodaydım. Sonra kendimi sokağa attım. Ağabeyimi aradım. Çocuklara bir şey oldu ben sokaktayım bir bakın dedim. Onlar da bakmışlar çocuklarım ölmüş, ben olay anını hatırlamıyorum, eşimin beni evden çıkarmamasından dolayı psikolojim bozuldu. Kendimi iyi hissetmiyorum."



"KENDİME GELDİĞİMDE BANYODAYDIM"



Savcılık, ifade tutanağında şüphelinin ifade alımı sırasında sürekli titrediğini, ağladığını, kendini tam anlamıyla ifade edemediğini kaydederek, akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü tespitlerine yer verdi.



Şüpheli H.T, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinde de "Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bana serum takın. Bana yardım edin. Olayı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde banyodaydım" dedi.



Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde yaşayan H.T, önceki gece erkek kardeşini arayarak, çocukları 4 aylık Rabia ile 5 yaşındaki Muhammedi öldürdüğünü söyledi. H.Tnin eve gelen kardeşi, yeğenlerini yatakta ölü buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen H.Tyi gözaltına almıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen H.T, yakın akrabayı kasten öldürme suçundan hakimlikçe tutuklanmıştı.



 



kaynak:habertürk








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