O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İKİ CANLI BOMBA YAKALANDI


İKİ CANLI BOMBA YAKALANDI
Tarih : 30 Aralık 2015, 12:37
Puan Ver : İki Canlı Bomba Yakalandı(7/10)7


Terör örgütü IŞİD'in yılbaşı çerçevesinde Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinde kanlı eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde istihbarat alınmıştı. Bu çerçevede bazı teröristlerin eylem için Suriye'den ilgili ülkelere gittiği yönünde bilgiler üzerinde duruluyordu.



 İki IŞİD üyesi teröristin de bu çerçevede yakın takibe alındığı öğrenildi. Milliyet'in aldığı bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ile terörle mücadele şube müdürlükleri bu Sabah 09.30 sıralarında ortak operasyon düzenledi. Operasyon ile Türk vatandaşı iki IŞİD üyesi gözaltına alındı. İki teröristin üzerinde patlama düzeneği bulunan canlı bomba yeleği olduğu ortaya çıktı. Canlı bombaların yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.








Etiketler: İki  Canlı  Bomba  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER