

Terör örgütü IŞİD'in yılbaşı çerçevesinde Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinde kanlı eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde istihbarat alınmıştı. Bu çerçevede bazı teröristlerin eylem için Suriye'den ilgili ülkelere gittiği yönünde bilgiler üzerinde duruluyordu.







İki IŞİD üyesi teröristin de bu çerçevede yakın takibe alındığı öğrenildi. Milliyet'in aldığı bilgilere göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ile terörle mücadele şube müdürlükleri bu Sabah 09.30 sıralarında ortak operasyon düzenledi. Operasyon ile Türk vatandaşı iki IŞİD üyesi gözaltına alındı. İki teröristin üzerinde patlama düzeneği bulunan canlı bomba yeleği olduğu ortaya çıktı. Canlı bombaların yılbaşı öncesi eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.