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İki büyük market zincirinde, kurbanlık fiyatları belli oldu

İKİ BÜYÜK MARKET ZİNCİRİNDE, KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU

Kurban Bayramı öncesi büyük marketler, kurbanlık fiyatlarını açıklamaya başladı. Migros ve CarrefourSA'dan kurban almak isteyenlerin minimum 950 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : İki Büyük Market Zincirinde, Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu(10/10)6

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatları merakla bekleniyor. Kurban pazarlarında fiyatlar değişkenlik gösterirken, bazı büyük marketlerde kurban fiyatları belli olmaya başladı. Migros 12 kilogramlık koçu 995 TL'den, 16 kilogramlık koçu ise bin 155 TL'den satacağını açıkladı. 21 kilogramlık 1/7 oranında eşit hisse büyükbaş ise bin 295 TL'den satılacak.

İSTEYENLER KURBANLARINI VAKIFLARA VEREBİLİR

Öte yandan tercih eden müşteriler, kurbanlarını ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Koruncuk (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar) Vakfı'na bağışlayabilecek.

CarrefourSA'da ise "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" 990 TL, 1/7 oranında "Büyükbaş Kurbanlık Hisse" bin 190 TL, "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" bin 90 TL, "Küçükbaş Keçi Kurban Paketi" 950 TL olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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