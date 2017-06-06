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İKİ BAKANLIKTA 47 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI


İKİ BAKANLIKTA 47 KİŞİ HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI
Tarih : 06 Haziran 2017, 09:54
Puan Ver : İki Bakanlıkta 47 Kişi Hakkında Fetö'den Gözaltı Kararı(9/10)7


DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin bu sabah başlatıldığı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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