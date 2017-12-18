Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, organize sanayi bölgelerine kreş açılması için harekete geçiyor.

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla, bundan sonra gerçekleştirilecek olan OSB projelerine kreş zorunluluğu getirilirken, mevcut OSB'lerden de uygun koşulları taşıyanlara kreş açılması için gerekli hazırlıklar yapılacak.

PROJE AŞAMASINDA

Türkiye genelinde sayısı 300'e yaklaşan ve şehirlerin kalkınmasında önemli rol oynayan OSB'lerin hem teknik eleman ihtiyacının giderilmesi, hem de buradaki işletmelerde çalışanların sosyal koşullarının iyileştirilmelerine yönelik projelere bir yenisi ekleniyor. star'da yer alan habere göre büyük sanayi sitelerinin kuruluşuna alt yapı oluşturan OSB'lerde çalışan insan kaynağının yaşam kalitesine yönelik çalışmalar arasında kreş açılması fikrine yönelik girişimler öne çıkıyor.

İki bakanlık arasında başlatılan çalışmaya göre mevcut 300'e yakın OSB'nin yerleşkesinde uygun ortamların oluşturulup oluşturulmayacağına bakılacak. Ancak bundan böyle açılacak olan OSB'lerin projelendirme aşamasında içinde sosyal yaşam alanlarını barındıracak şekilde planlanması öngörülüyor. Çalışanların sosyal ihtiyaçlarının giderilebileceği bu sosyal yaşam alanları içinde, çalışanların çocuklarını bırakabilecekleri kreşlerin de yapılması planlanıyor.

81 İL İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada OSB'lere kreş zorunluluğu için çalıştıklarını söylemişti. Kadınların işgücüne katılımı noktasında çalıştıklarını anlatan Bakan Kaya 'Önümüzdeki dönemde, bunun müjdesini buradan vereyim, 81 ile Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde yeni kreşler açacağız. OSB olan her bölgede Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla birlikte kreş imkanını zenginleştirmek üzere çok yoğun şekilde çalışıyoruz. İstiyoruz ki kadınlarımız hem işinden kopmasın hem de bebeğini güvenilir bir ortamda sağlıklı şekilde büyümesini sağlayabilsinler" ifadesini kullanılmıştı.

Kaynak: haberinburada