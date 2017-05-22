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iki ay önce evlenen cem özer'den itiraf

İKİ AY ÖNCE EVLENEN CEM ÖZER'DEN İTİRAF

İki ay önce senarist Pınar Dura ile nikah masasına oturan oyuncu Cem Özer, konuk olduğu programda "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:32
Puan Ver : İki Ay Önce Evlenen Cem Özer'den İtiraf(10/10)10


 Beşinci evliliğini iki ay önce senarist Pınar Dura ile yapan oyuncu Cem Özer, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında flaş bir itirafta bulundu.



"HEM ALDATTIM HEM ALDATILDIM"



Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım' dedi.



CEM ÖZER KİMDİR?



Oyuncu Cem Özer, 5 Ekim 1959 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarım bırakan Cem Özer, Dostlar Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Televizyonda 'Laf Lafı Açıyor' adlı programın sunuculuğuyla tanındı. Cem Özer, çeşitli sinema film ve dizi projelerinde yer aldı.



 



kaynak:haberler








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