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İki Aracı Kurumun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bitti

İKİ ARACI KURUMUN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ BİTTİ

İki aracı kurum Kapital Menkul Değerler ve Taksim Yatırım Menkul Değerlerin sermaye piyasası faaliyetleri süresiz olarak sona erdi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 13:30
Puan Ver : İki Aracı Kurumun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bitti(5/10)1

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş bulunan iki aracı kurumun faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurularını olumlu karşıladı. Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından olan Taksim Yatırım ve Kapital Menkul'ün tüm yetki ve izin belgeleri iptal edildi.

2 YILLIĞINA FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Taksim Menkul Değerler ilk olarak 1 Haziran 2015 tarihinde bir duyuru yaparak faaliyetlerini iki sene boyunca askıya aldığını açıklamıştı. Tekrar faaliyetlere başlama tarihi ise 1 Haziran 2017 olarak gözüküyordu. Ancak beklenen gerçekleşmedi ve Taksim Yatırım 12 Haziran'da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiği yazı ile faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

SPK da bu kararı onayladı ve kurumun faaliyetlerini tamamen durdurdu.

Taksim Yatırım 1990 yılında faaliyetlerine başlamıştı. Şirketin yüzde 99 oranında ortağı Fransız Compagnie Financier De Camondo'ydu.

Kapital Menkul Değerler ise sermayesinin yüzde 100'üne sahip olan Kapital Faktoring'e devir olma suretiyle birleşme kararı nedeniyle yetki belgelerinin iptali için Ağustos'ta SPK'ya başvurmuştu.

KAPANAN ARACI KURUMLAR

Türkiye'de forex ile ilgili düzenlemelerin ardından aracı kurum sektöründeki çıkış hızlanmıştı. Eylül ayında UBS Menkul, Haziran ayının sonunda ise Saxo Bank'ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler faaliyetlerini durdurmuştu.

Bu yıl içerisinde ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler de faaliyetlerine son veren diğer kurumlar olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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