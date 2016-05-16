İKİ AK PARTİLİ YETKİLİDEN BERAT ALBAYRAK BOMBASI!
Enerji Bakanı Berat Albayrak ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre iki AK Partili yetkili Berat Albayrak'ın yeni kabinede Mehmet Şimşek'in yerine geleceğini söyledi.
AK Parti 22 Mayıs Pazar günü 2. Olağanüstü Kongresi'ni yaparak yeni genel başkanını seçecek. Yeni Başbakan'ın göreve gelmesiyle birlikte kabinede değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise Ankara kulislerinin bir numaralı Gündem maddesi... Yeni kabineyle ilgili en bomba iddia ise İngiliz gazetesi Financial Times'tan geldi. Gazete Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olacağını yazdı.
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