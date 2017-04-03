İKİ ADET SUİKAST SİLAHI BULUNDU
Milas'ta polisin yaptığı uygulamada suikast silahı olarak bilinen 'Glock' marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık suçlarına ilişkin dün Akkent uygulama noktasında gerçekleştirilen şok tarzı denetimde bir kişiden şüphelenildi.
Ekiplerin, durdurduğu lüks otomobilin tüm bölümlerinde kaçakçılık suçuna ilişkin delil arandı. Ekipler, araçta son olarak motor kısmını kontrol ettiklerinde buraya zulalanmış ve paketlenmiş halde iki tabanca ve mermiler buldu.
kaynak:sabah
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