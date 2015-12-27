

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Danışmanı Kifah Mustafa, Rus ordusunun yayınladığı uydu görüntülerindeki tankerlerin, DAEŞ'e ait değil, IKBY'den Türkiye'ye giden petrol tankerleri olduğunu açıkladı.







Mustafa, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus ordusunun, DAEŞ'e ait petrol tankerlerinin, Kürdistan bölgesi üzerinden Türkiye'ye gönderildiği iddiası tamamen asılsızdır. Söz konusu görüntüler, bölgedeki kuyulardan çıkarılan ham petrolü, İbrahim Halil-Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na taşıyan tankerlere aittir" dedi.