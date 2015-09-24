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ıkby'den abd'ye rest

IKBY'DEN ABD'YE REST

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temyiz mahkemesinin verdiği olumsuz karara rağmen ABD ve diğer ülkelere petrol ihraç etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Tarih : 24 Eylül 2015, 10:11
Puan Ver : Ikby'den Abd'ye Rest(10/10)11


IKBY Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD mahkemesinin "IKYB'nin petrol satışı konusunda alınan bir mahkeme kararına yapılan temyiz başvurusunu reddetmesine rağmen, davaya konu olan petrolün daha önce alıcıya teslim edilmiş ve satılmış olduğu" ifade edildi.



Dolayısıyla Irak merkezi hükümetinin bu "mesnetsiz" davadan geri çekilmek zorunda kalacağı savunulan açıklamada, "IKBY bu karara rağmen, Irak anayasasının kendisine verdiği hakka dayanarak ABD ve diğer ülkelere hidrokarbon ihraç etmeyi sürdürecek" denildi.








Etiketler: Ikby  Den  Abd  Ye  Rest    haber

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