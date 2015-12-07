

Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun, Hazar Denizi'nden Suriye'deki terör örgütü IŞİD hedeflerine fırlatılacak füzeler nedeniyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarından uçak seferlerini 48 saat boyunca askıya aldığı bildirildi.







Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Tahir Abdullah yaptığı açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Kurumu, Süleymaniye ve Erbil havalimalarındaki tüm iki yönlü iç ve dış hat seferlerinin 48 saat boyunca askıya alındığı kararını bize bildirdi" ifadesini kullandı.







Abdullah, "Rusya'nın İran ve Irak üzerinden Suriye'ye fırlattığı füzelerden dolayı, yolcuların güvenliğinin sağlanması için böyle bir karar alındı" şeklinde konuştu.







Kurum tarafından verilen karar göre, bu akşam yerel saatle 11.00'den itibaren askıya alınacak uçuşlar, Salı günü saat 11.00 itibarıyla tekrar normal seyrine dönecek.







Irak Sivil Havacılık Kurumu, aynı nedenlerle 23 Kasım'da da Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarından iki yönlü uçak seferlerini 48 saat boyunca askıya almıştı.