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ıkby'deki siyasi krizde çözüm arayışları

IKBY'DEKİ SİYASİ KRİZDE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde KYB ve KDP, siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" kararı aldı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:30
Puan Ver : Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları(9/10)9


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıldır toplanamayan meclisin, "yeni başkan seçilerek yeniden işlevsel hale getirilmesi" konusunda uzlaşıya vardığı bildirildi.



Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğini yaptığı KYB Politbüro üyesi Sadi Ahmed Pire, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP ile dün basına kapalı şekilde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Pire, "Her iki taraf da meclisin faaliyete geçirilmesine karar verdi." dedi.



KYB Politbüro üyesi Pire, iki partinin "meclisin ilk oturumunun Goran (Değişim) Hareketi'nden Yusuf Muhammed başkanlığında gerçekleşmesi ve sonrasında yapılacak ilk oylamayla yeni bir meclis başkan seçilmesi" kararı aldığını söyledi.



KDP ve Goran Hareketi arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı azledilen Goranlı bakanların da durumuna değinen Pire, "Yeni meclis başkanının seçilmesinden sonra söz konusu bakanlar da görevlerine dönebilecek." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








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