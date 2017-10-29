IKBY'DE MESUD BARZANİ DÖNEMİ RESMEN BİTTİ! İSTİFA HABERİ DOĞRULANDI
IKBY Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti. Uluslararası ajansların geçtiği bilgi Barzani'nin partisi KDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla doğrulandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani görevinden istifa etti. Daha önce AFP ve Reuters gibi uluslararası haber ajanslarının servis ettiği bilgiyi, Barzani'nin partisi KDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.
1 KASIM'DA ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLANMIŞTI
IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosunda kapalı oturum gerçekleştiriliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi.
MECLİSTE BARZANİ'NİN YOLLADIĞI MEKTUP OKUNDU
IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.
Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:
1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor.
IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
SEÇİMLER 8 AY DAHA ERTELENMİŞTİ
Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.
Kaynak: haberinburada
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