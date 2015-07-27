

Ece Erken ve Bade İşçil'den sonra ünlü sunucu İkbal Gürpınar da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurup korunma istedi.







Evliliğinde şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemenin yolunu tutan ünlü kadınlara bir yenisi daha eklendi.







İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran sunucu İkbal Gürpınar, 2013'te evlendiği eşi Emre Ermiş'ten şiddet gördüğü gerekçesiyle korunma istedi.







Hürriyet'in haberine göre sunucu, evlendikleri günden itibaren psikolojik ve maddi şiddet gördüğünü öne sürdü.