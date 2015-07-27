İKBAL GÜRPINAR: EŞİM BENİ DÖVÜYOR
Ece Erken ve Bade İşçil'den sonra ünlü sunucu İkbal Gürpınar da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurup korunma istedi.
Ece Erken ve Bade İşçil'den sonra ünlü sunucu İkbal Gürpınar da eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurup korunma istedi.
Evliliğinde şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemenin yolunu tutan ünlü kadınlara bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran sunucu İkbal Gürpınar, 2013'te evlendiği eşi Emre Ermiş'ten şiddet gördüğü gerekçesiyle korunma istedi.
Hürriyet'in haberine göre sunucu, evlendikleri günden itibaren psikolojik ve maddi şiddet gördüğünü öne sürdü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar