Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek.



Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek. Bundan sonra Aile Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgahlar e-devlet üzerinden alınabilecek.



Özellikle aylık bağlatma, miras gibi işlemlerde kullanılan bu belgelerin e-devlet şifresiyle alınabilmesi vatandaşa büyük kolaylık getiriyor.







kaynak:haberakar