

İslami Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu (IIRA), Türkiye'nin yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu sırasıyla "BBB" ve "BBB-" olarak açıklarken, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.



IIRA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kısa vadedeki yerel ve yabancı para cinsinden kredi notları ise "A3" olarak teyit edildi.



Açıklamada, Türkiye'nin mevcut notlarının, sürdürülebilir iç talep, devam eden ekonomik reformlar, iyi geliştirilmiş sosyal altyapı, ülkenin G20 ve OECD üyesi olması ve bölgesindeki stratejik önemiyle desteklendiği belirtildi.







kaynak:hürriyet