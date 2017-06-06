

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.







Kıdem tazminatına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Siz uzlaşırsanız sizin sözcünüz biz oluruz. Nasıl isterseniz, o şekliyle itirazımız olmaz ama dayatma kültürü ile kıdem tazminatı TBMM'ye gelirse yine sizin sözcünüz bir oluruz, her türlü engellemeyi yaparız" dedi.







Zeytin alanları ile ilgili düzenleme konusunda hükümete eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Zeytinle ilgili mücadeleyi biz parlamentoda yapacağız" dedi.







Katar krizine de değinen Kılıçdaroğlu, " Bu konuda İhvan'ı destekleyecek siyasetten AK Parti uzak durmalı. Müslüman Kardeşler'i desteğini başta AK Parti Genel Başkanı çekmeli, aynı şekilde Rabia simgesinden de vazgeçmeli" diye konuştu.







kaynak:habertürk