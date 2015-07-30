

Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla CHP'den istifa ettiğini açıklayan İhsan Özkes, sosyal medya hesabından ilginç bir açıklamada bulundu. Özkes'in bu açıklaması MHP'ye göz kırpma olarak algılandı.











Özkes'in MHP'ye geçmesi durumunda, HDP ile eşit sandalyeye sahip olan MHP 81 vekile ulaşmış olacak ve 3. parti durumuna gelecek.