İHRACATÇIYA YENİ OLANAK
Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıya dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için 3 aylık yeni bir başvuru süresi tanıdı.
İhracatçıya, dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için yeni bir olanak sağlandı.
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenleme ile tebliğe, yeni bir geçici madde eklendi.
kaynak:milliyet
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