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ihracatçıya yeni olanak

İHRACATÇIYA YENİ OLANAK

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıya dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için 3 aylık yeni bir başvuru süresi tanıdı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:34
Puan Ver : İhracatçıya Yeni Olanak(9/10)10


İhracatçıya, dahilde işleme izinlerine ilişkin ek  süreden yararlanabilmek için yeni bir olanak sağlandı.



Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi  Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yapılan düzenleme ile tebliğe, yeni bir geçici madde eklendi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İhracatçıya  Yeni  Olanak    haber

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