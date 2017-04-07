İhracatın 2023'te 500 milyar dolara çıkması için düğmeye basıldı. İhracatçılar yurtdışı tanıtımlarında devletten yüzde 75 oranında destek alacak.



Türkiye 2023 ihracat hedefine koşuyor. Girişimciler yurt dışında işlere koştururken, ihracat da yerinde yükseliyor. Açıklanan verilere göre, son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 144 milyar 877 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye ekonomisi, 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Geçen yılın son üç aylık döneminde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi ise piyasa beklentilerinin oldukça üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 3,5'e ulaştı. 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi için devletten yatırımcılara fuar desteği geldi. Yurt dışındaki fuarlara katılacak ihracatçılar tanıtım faaliyetleri için yüzde 75 oranında destek alacak. Karar 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe girecek. 1 Temmuz öncesinde destek için başvuru yapılmayacak.







kaynak:yenişafak