

Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği ve Narenciye Tanıtım Grubu (NTG) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Rusya'ya yapacağı ziyaretin sektörü umutlandırdığını belirterek, "Görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç elde edileceğini ve eskisi gibi Rusya'ya ürünlerimizi satmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Bu ziyaret sektörümüz açısından çok büyük bir önem arz ediyor." dedi.







Canikli ve Zeybekci'nin Rusya ziyaretinden beklentilerini değerlendiren Kavak, uygulanan ambargodan sektörün darbe aldığını, bu süreçte boş durmadıklarını ve Rusya'da kaybedilen pazar payının telafi edilmesi için alternatif pazarlara yöneldiklerini söyledi.







Kavak, bir taraftan yeni pazarlar üretmek, bir taraftan da mevcut pazarlardaki payı artırmak için çeşitli çalışmalar başlattıklarına dikkati çekerek, bu çabalar sonucu bu yıl ilk 6 ayda yaş meyve sebze ihracatındaki düşüşün çok fazla olmadığını, yüzde 2-3 ile sınırlandığını kaydetti.







Rusya'ya yapılan ihracatta 2015'in aynı dönemine göre yüzde 80'in üzerinde düşüş yaşandığının altını çizen Kavak, şöyle konuştu:



"Bu, şunu gösteriyor, Rusya'daki pazar kaybımızın telafisi yönündeki gayretler sonuç verdi ama Rusya pazarı bizim için çok önemli. Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının yüzde 50'sinin yapıldığı bir pazar. Dolayısıyla Rusya'yı çok önemsiyoruz. Bu pazarı kaybetmek gibi bir lüksümüz de düşüncemiz de yok. Bizim Rusya dışında Ukrayna, Romanya, Ortadoğu, ve AB ülkeleri gibi pazarlarımız da var. Irak bizim ikinci büyük pazarımız, bu ülkelerdeki pazar payımızı artırdık ve Rusya'daki kaybımızı telafi ettik ama bizim için önemli olan bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği."







