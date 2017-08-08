Ekmekten suya, makarnadan çikolataya, plastik ürünlerden mobilyaya kadar toplam 24 üründe Cezayir pazarı dünya ülkelerine kapanıyor. Karar kapsamındaki sanayi ve gıda ürünlerinde 2016 yılında Cezayir'e yapılan ihracat toplamda 231,7 milyon dolar olurken plastik mamüller 92,7 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında da tablo değişmedi ve Cezayir'e gerçekleşen 128,5 milyon dolar seviyesindeki ihracatta 57,4 milyon dolarla plastik ürünler başı çekti. Aynı dönemde şekerli mamuller ihracatı da 50 milyon dolara ulaşmıştı.

"EN ÇOK TÜRKİYE ZARAR GÖRECEK"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, tarife dışı engel olarak değerlendirdiği bu kararın Cezayir'in altına imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğunu ve keyfi olduğunu açıkladı.

Cezayir'in para transferlerini yasaklamaktaki asıl amacının bu ürünlerdeki ithalatı durdurmak olduğunun altını çizen Akyüz, bu karardan en çok da Türkiye'nin zarar göreceğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Cezayir'in aldığı bu karar AB de dahil olmak üzere altına imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırı bir karar. Cezayir zaten uzun bir süredir ülkeye yapılan ithalatlarda para trafiğini kontrol etmek amacıyla akreditif şartı getirmişti. Şimdi aralarında plastik ürünlerin de olduğu 24 ürünün ithalatında para transferini yasaklayarak kapılarını tamamen kapattı.

"ASIL AMAÇ ÜRÜNÜN ÜLKEYE GİRMESİNİ YASAKLAMAK"

Asıl amaç bu ürünlerin ülkeye girişini yasaklamaktır. Sadece Türkiye'ye özel bir karar olmamakla birlikte en çok zararı Türk ihracatçısı görecektir. Cezayir, ürüne göre farklı oranlarda uygulanmakla birlikte tüm ürünlerde ortalama yüzde 20 Gümrük Vergisi uyguluyor. Yani biz diğer ülkelere göre zaten eksi yüzde 20 ile başlıyoruz. İhracatçılarımız uzun vadeli düşünerek Cezayir pazarını kaybetmemek adına bu yüksek maliyetleri göze alarak ihracatlarını sürdürüyorlardı. Geçtiğimiz yıl bu ülkeye 92,7 milyon dolarlık plastik mamul ihraç ettik. 2017'nin ilk yarısında da ihracatımız geçen seneye göre artarak 57,4 milyon dolara ulaştı. Şimdi alınan bu kararla birlikte Türk plastik mamul ihracatçısına Cezayir pazarı tamamen kapanmıştır. Plastik dışında gıdadan mobilyaya, mermerden halıya kadar birçok ürünün ihracatı duracak."

"ŞAŞKINLIK YAŞIYORUZ"

Plastik sektörünün halihazırda İran'ın hammadde ithalatında getirdiği Konsolosluk onayı şartıyla mücadele ederken ihracatçı firmaların Cezayir'den gelen bu engellemenin şaşkınlığını yaşadığını kaydeden İKMİB Başkanı, "Biz her zaman tavrımızı adil ticaretten yana koyuyoruz. Ancak yapılan bu yasaklama tarife dışı engelden başka bir şey değil. Cezayir'in bu kararı almasında ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumun etkili olduğunu düşünüyoruz. Cezayir Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamasına rağmen uzun yıllardır devam eden görüşmelere karşın Türkiye ile bir Serbest Ticaret Anlaşmasına imza atmıyor. AB ile Gümrük Birliği güncellemesinin de yapılamamış olması ihracatçılarımız açısından büyük bir dezavantaj yaratmakta. Cezayir'den beklentimiz bir an evvel anlamakta güçlük geçtiğimiz bu haksız karardan geri dönülmesi. İthalatı yasaklamak çözüm değil, sonuçta kendi ekonomilerine ve bu sektörlerdeki tüketicilerine de zarar verecektir" diye konuştu.

"BIÇAK GİBİ KESİLECEK"

Öte yandan Akyüz, haberturk.com'a yaptığı değerlendirmede ise kararın tüm ülkeleri kapsar gibi görünmesine karşın bazı ülkeler için bu yasağın yumuşatılacağı endişesi taşıdıklarını vurguladı. Sessiz sedasız Avrupa ülkeleri için yolun açılabileceğini kaydeden Akyüz, Türkiye'nin ise çok büyük zarar göreceğini belirtti. Akyüz, "Bizim plastik sektörü olarak yıl sonu ihracat hedefimiz 100 milyon dolardı. ancak görünen o ki, teslimatların tamamlanması ile 65 milyon dolara ulaşacak ve ondan sonra bıçak gibi kesilecek. Bu sorunun aşılması için en üst düzeyde temas sağlanması gerekiyor" dedi.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

• 1.Plastik son ürünler• 2.Su tesisatı• 3.Elektrik trafoları • 4.Mermer • 5.Granit • 6.Kırmızı renkli ürünler (tuğlalar ve fayanslar)• 7.Halılar• 8.Mobilyalar ve Aydınlatmalar

GIDA ÜRÜNLERİ

• 1.Çorba, haşlama için hazır ürün ya da bulyon• 2.Hazır soslar (mayonez, ketçap ve harissa vb. diğer soslar). • 3.Hazır hardal• 4.Ekmek• 5.Pizza• 6.Makarnalar• 7.Kabuklu ve kabuksuz kuru meyveler, yer fıstıkları • 8.Meyve suları• 9.Karışık meyve suları • 10.Su, mineral ve maden suyu dahil• 11.Tatlılar • 12.Reçeller ve marmelatlar • 13.Dolgusuz tablet çikolata • 14.Tatlandırıcı içeren kızarmış ekmek, waffle ve gofretler• 15.Çikolata ve kakao içeren diğer hazır gıda ürünleri• Konserveler

Kaynak: haberinburada