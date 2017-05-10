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ihracatçı yeşil pasaporta koştu

İHRACATÇI YEŞİL PASAPORTA KOŞTU

Yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine verilen yeşil pasaport için 45 günde 2 bin 142 başvuru yapıldı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 12:02
Puan Ver : İhracatçı Yeşil Pasaporta Koştu(8/10)5


Türk vatandaşlarına vize uygulayan pazarlarda ihracatı artırmak amacıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların temsilcilerine verilmesi öngörülen hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) almak için 45 günde 2 bin 142 başvuru gerçekleştirildi.



Son 3 takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmalara 1, 10-25 milyon dolar olanlara 2, 25-50 milyon dolar olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar olan firmalara 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan olanlara ise 5 hususi damgalı pasaport imkanı tanınan uygulamadan yaklaşık 17 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.



Firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birliklerine başvurarak süreci başlattıkları yeşil pasaportta 8 Mayıs 2017 itibarıyla 2 bin 142 pasaport için dosya açıldı.



 



kaynak:yenişafak



 



 








Etiketler: İhracatçı  Yeşil  Pasaporta  Koştu    haber

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