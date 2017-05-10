Yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine verilen yeşil pasaport için 45 günde 2 bin 142 başvuru yapıldı.



Türk vatandaşlarına vize uygulayan pazarlarda ihracatı artırmak amacıyla yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmaların temsilcilerine verilmesi öngörülen hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) almak için 45 günde 2 bin 142 başvuru gerçekleştirildi.



Son 3 takvim yılında yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar olan firmalara 1, 10-25 milyon dolar olanlara 2, 25-50 milyon dolar olan firmalara 3, 50-100 milyon dolar olan firmalara 4, 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan olanlara ise 5 hususi damgalı pasaport imkanı tanınan uygulamadan yaklaşık 17 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.



Firmaların bağlı bulundukları ihracatçı birliklerine başvurarak süreci başlattıkları yeşil pasaportta 8 Mayıs 2017 itibarıyla 2 bin 142 pasaport için dosya açıldı.







kaynak:yenişafak







