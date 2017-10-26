İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN RUSYA'YA: DOMATESTE FİRMA KISITLAMASINI KABUL ETMİYORUZ
Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri, Rusya'nın Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararını kesinlikle kabul etmediklerini açıkladı.
Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Satıcı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı A.Hamdi Gördoğan, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Ünal, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Senih Yazgan ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar ortak açıklama yaptı. Buna göre, Rusya'nın Türkiye'den sadece 4 firmaya domates ihracatı izni vermesi kararını kesinlikle kabul etmediklerini açıkladılar.
Açıklamada şöyle denildi:
"HAKSIZ REKABETE NEDEN OLACAK"
"Rusya Federasyonu'nun bu uygulaması sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacak ve yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zararlar verecektir. Ayrıca, bu uygulama üreticiler üzerinde kartel oluşturacak veüreticilerimiz, ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılacaktır.
Tek taraflı olarak belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı yapmayacak ve gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır.
BAKAN ZEYBEKCİ, BU UYGULAMAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, Rus yetkililerle yaptığı görüşmede böyle bir uygulamayı kabul etmediklerini kesin bir dille ifade etmiştir. Sayın Bakanımıza sektörümüze vermiş olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretimi dünya standartlarının üstüne çıkmıştır ve insan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerimiz, üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkânlarından yararlanarak T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla işbirliği içerisinde büyük başarılara imza atmıştır.
Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri olarak sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini talep ediyoruz. "
Kaynak: haberinburada
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