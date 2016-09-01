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ihracat son 28 ayın rekorunu kırdı

İHRACAT SON 28 AYIN REKORUNU KIRDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ağustos ayında ihracat yüzde 6.9 artarak 11.16 milyar dolara yükseldi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ağustos ayında yaşanan yüzde 6.9 oranındaki artışın 28 ay aradan sonra gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Tarih : 01 Eylül 2016, 15:13
Puan Ver : İhracat Son 28 Ayın Rekorunu Kırdı(8/10)10


TİM verilerine göre yılın ilk sekiz ayında ihracat yüzde 3.1 düşüşle 92.65 milyar dolar olurken son 12 aylık ihracat yüzde 5 düşüşle 140.91 milyar dolar oldu.



Ağustos ayında yaşanan yüzde 6.9 oranındaki artışın 28 ay aradan sonra gerçekleştiğine de vurgu yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki dönemde, AB ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya ihracatımızın daha yüksek oranlarda artmasını bekliyoruz" dedi.








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