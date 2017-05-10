Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 12 artarak 2,3 milyar dolarak olarak gerçekleşti.



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv, yükselişini nisan ayında da sürdürdü.



Mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 61 artışla 968 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7 yükselişle 140 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayi ihracatı ise yüzde 13 azalarak 735 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 7 gerileyerek 408 milyon dolar olarak gerçekleşti.



YAN SANAYİ DÜŞTÜ, BİNEK OTOMOBİL ARTTI



Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna ihracat düştü. Fransa'ya yüzde 25, İngiltere'ye yüzde 11, ABD'ye ihracatta yüzde 20 gerileme yaşanırken, Rusya'ya dış satım ise yüzde 21 arttı.



Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya'ya ihracat yüzde 62, ikinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 102, Almanya'ya yüzde 61, İspanya'ya yüzde 57 ve ABD'ye yüzde 192 arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar İngiltere'ye artış yüzde 6, Fransa'ya artış da yüzde 29 oldu. İtalya'ya ihracatta yüzde 13, Hollanda'ya da yüzde 57 düşüş görüldü.







kaynak:ahaber