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İhracat Rakamları Açıklandı
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ihracat rakamları açıklandı

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21.7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:44
Puan Ver : İhracat Rakamları Açıklandı(6/10)8


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21.7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43.3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70.4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65.1'e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0.2 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.2 azaldı, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.6, ithalat yüzde 21 arttı.



 



kaynak:habertürk








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