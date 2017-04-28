İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.
kaynak:yeniakit
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