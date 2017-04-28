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ihracat rakamları açıklandı

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara yükseldi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 12:10
Puan Ver : İhracat Rakamları Açıklandı(9/10)6


Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 496 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü.



 



kaynak:yeniakit








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