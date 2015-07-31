

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini açıklandı. Buna göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı ve 11 milyar 996 milyon dolara düştü.







Aynı dönemde ithalat ise yüzde 12,5 azalış kaydederek 18 milyar 201 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 21,6 azalışla 7 milyar 912 milyon dolardan 6 milyar 206 milyon dolara geriledi.







İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 61,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 65,9'a yükseldi.