

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat, mart ve mayıs aylarının ardından ihracatta artış haziran ayında da sürdü. Haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 1,8 artışla 11 milyar 865 milyon dolar oldu.







Sektörel bazda otomotiv endüstrisi liderliğini sürdürürken, bunu hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler sektörleri izledi.







TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, küresel ekonomide ve siyasetteki dalgalanmalara rağmen ihracatta son aylardaki artışın ihracatçının süreçleri iyi yönetmesinden kaynaklandığını söyledi.







Büyükekşi, İsrail ile mutabakat sağlanması ve Rusya ile ilişkilerin yeniden olumlu bir seyir izlemesini, “Bu gelişmeler ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor” şeklinde değerlendirdi.







Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artışla 11 milyar 865 milyon dolar ihracata imza atıldı. Yılın ilk 6 ayında ise 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında düşüşle 70 milyar 654 milyon dolar olan ihracat, son 12 ayda da yüzde 6,6 gerilemeyle 141 milyar 64 milyon dolar oldu.







TİM verilerine göre haziran ayında otomotiv endüstrisi 2 milyar 132 milyon dolarla en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8,2 artıran otomotiv endüstrisini 1 milyar 532 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 323 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri izledi. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 9,5 artış ile çelik, tarım ürünlerinde ise yüzde 42 büyümeyle su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü gerçekleştirdi.







EN BÜYÜK İHRAÇ PAZARI Almanya







İhracat pazarlarında ise haziran ayında 134 ülkeye satışlarda artış yaşandığı, 101 ülkede ise azalış olduğu görüldü. En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya'ya yüzde 8,6, İtalya'ya yüzde 22 ve ABD'ye yüzde 18,5 oranlarındaki artış dikkat çekti. Diğer yandan İngiltere'ye ihracatta yüzde 4,4 ve Irak'a ise yüzde 14,9 oranlarında gerileme yaşandı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında da Bulgaristan'a yüzde 74, Polonya'ya yüzde 35,5 ve İtalya'ya da yüzde 22 oranlarındaki yüksek artışlar dikkat çekti.







Ülke grubu bazında da haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine ihracat yüzde 8,6 oranında arttı. Kuzey Amerika bölgesi de yüzde 14,6 oranındaki büyüme ile öne çıkarken, önümüzdeki dönemde bu bölgelere yüksek oranlı artışların devam etmesi bekleniyor.







İller bazında ise haziran ayında 43 ilde ihracat artışı yaşanırken, 36 ilde de gerileme olduğu görüldü. En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran iller sırasıyla yüzde 11,7 ile Bursa, yüzde 11,1 ile Denizli, yüzde 5,1 ile de Kayseri ili oldu.







TERÖRE LANET







İhracat verilerini değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerine terörü lanetleyerek başladı. Büyükekşi, “Bu gözü dönmüş teröristlerin ne dini, ne ahlaki ne de insani değerleri var. Tek amaçları var. O da, kendi coğrafyasında bir yıldız gibi parlayan ülkemizin istikrarına ve ekonomisine darbe vurmak. Ancak biz buna izin vermeyeceğiz. Bu mücadele, milletimiz ve devletimiz için bir beka mücadelesidir. İyi terör örgütü, kötü terör örgütü yok. Hepsini lanetliyoruz” şeklinde konuştu.







İhracatta yaşanan dalgalanmalara dikkat çeken Büyükekşi, TÜİK'in yılın ilk 4 ayını kapsayan verilerini hatırlatarak, “İlk 4 ayda ihracat fiyatlarının yüzde 8'e yakın düştüğünü görüyoruz. Ancak, ihracatımızın miktar olarak sürekli artıyor olması bizler için sevindirici bir gelişme. Bu yılın ilk 6 ayında ihracatımız, miktar olarak yüzde 6,5 oranında artış gösterdi” dedi.







TÜRKİYE HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR







Küresel ekonomide ve siyasetteki dalgalanmalara rağmen şubat, mart ve mayıs aylarında ihracat artışının ihracatçının süreçleri iyi yönetmesinden kaynaklandığının altını çizen Büyükekşi, bu başarının



sürdürülebilmesi için yüksek katma değerli ürünlere odaklanmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.İhracatçıların ‘Güncel







Sorunları ve Çözüm Önerileri ile Ekonomi Yol Haritası Önerileri'ni başta Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve 65. Hükümetteki birçok ilgili bakana ilettiklerini belirten Büyükekşi, “Türkiye'de yatırımın ve üretimin önünün açılmasını sağlayacak önerilerimizden bazılarının TBMM'ye sevk edilen torba yasada olması bizleri oldukça memnun etti. Önümüzdeki dönemde de 22 maddelik çözüm önerilerimizin Başbakanımız başkanlığında gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme getirilmesini bekliyoruz. Türkiye artık hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir ülke” diye konuştu.







İSRAİL'E İHRACAT YÜKSEK ORANDA ARTACAK







Türkiye'nin İsrail ile mutabakat sağlamasının önemine de değinen Büyükekşi, iki ülke arasında yaşanan ve 6 yılı aşan siyasi krizin sona ermesini ihracatçılar adına olumlu bulduklarını kaydetti. Siyasi krize rağmen 2009'dan bu yana İsrail'e ihracatın yüzde 77 oranında artığını belirten Büyükekşi, artışın bundan böyle çok daha yüksek oranda olmasını beklediklerini söyledi.







Diğer yandan Rusya ile ilgili gelişmelere de vurgu yapan TİM Başkanı, “Kısa sürede Rusya'ya yönelik kayıpları telafi edeceğimizi elbette ki düşünmüyoruz. Bunu şu yüzden söylüyorum, bu kayıpların büyük bir kısmı Rus ekonomisindeki daralmadan kaynaklanıyordu. Dolayısıyla, telafisi belli bir süre alacak. Ancak, yakın zamanda başta yaş meyve sebze sektörü olmak üzere bazı sektörlerimizde bir düzelme bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer alanlarda da yumuşama sinyallerini göreceğiz. Yaşanan bu olumlu gelişmeler, bizleri oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.







İngiltere'nin AB'den ayrılma kararını da değerlendiren Büyükekşi, bunun ekonomik etkiden çok siyasi etkiler yaratacağını söyledi. “TİM olarak, yaptığımız çalışmalara göre, Brexit'in ihracatımıza kısa vadede etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Sterlin ve Euro'da yaşanan değer kaybı sebebiyle ihracatımızın kısa vadede olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz. Ancak, bu etki ciddi bir boyutta olmayacak” diye konuşan Büyükekşi, uzun vadede de ticaretin yapılacak serbest ticaret anlaşmalarına ve sürecin nasıl işleyeceğine göre şekilleneceğini vurguladı.