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İhracat Eylül Ayında Arttı

İHRACAT EYLÜL AYINDA ARTTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar oldu.

Tarih : 01 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : İhracat Eylül Ayında Arttı(5/10)1

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 11 milyar 337 milyon dolar oldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, Eylül'de en fazla ihracat artışı yakalayan sektör 5 kat artışla gemi ve yat sektörü oldu. Onu tütün ve fındık sektörleri takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Eylül ayında tarım ürünleri ihracatı yüzde 6.9, sanayi ihracatı yüzde 8.9, madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 17.8 artış gösterdi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖR OTOMOTİV

En çok ihracat yapan sektör yine otomotiv olurken, 196 ülke ile yeni bir rekor kırdı.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke yüzde 54 ile Rusya oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 10.2 arttı. AB'ye ihracatın toplam ihracat içerisinde payı böylece yüzde 51.6'ya çıktı.

UZAKDOĞU'YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 26 ARTTI

Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 26, Okyanusya ülkelerine yapılan ihracat da yüzde 28 arttı.

Eylülde parite etkisi ihracata 234 milyon dolar ilave katkı sağladı. Bunda euro/dolar paritesinin yüksek olması etkili oldu. Ancak yılbaşından bu yana bakıldığında parite ihracatta 1.8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Temel sebebi ise, dolar/TL kurunun yüksekliği oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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