İHRAÇ EDİLEN 3 BİN HAKİM VE SAVCININ İTİRAZINA RET
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 3 bin 165'inin itirazı reddedildi.
Toplantılarda yapılan incelemeler sonucunda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 3 bin 165'inin itirazı reddedildi. Böylece bu kişilerin ihraç kararı kesinleşmiş oldu.
Bu arada, Savcı Seyfettin Yiğit'in yeniden inceleme talebinde bulunduktan 7 gün sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği, yeniden inceleme talebinin reddedildiği ve dosyasının ölüm nedeniyle kaldırıldığı belirtildi.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesinin HSYK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen hakim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.
kaynak:yenişafak
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