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ihraç edilen 16 akademisyen gözaltına alındı

İHRAÇ EDİLEN 16 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINDI

DİCLE Üniversitesi'nden son Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 16 akademisyen, ev ve bürolarında arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 16:36
Puan Ver : İhraç Edilen 16 Akademisyen Gözaltına Alındı(7/10)4


Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesinden ihraç edilen çoğu profesör 16 akademisyenin oturduğu Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanlarına giden Terörle Mücadele Şubesi ekepleri, bu kişilerin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yaptı.



Aramalardan sonra ifadelerine başvurulmak için 16 akademisyen gözaltına alındı. İhraç edilen akademisyenlerden bir bölümünün 'Barış bildirisini' imzaladığı belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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