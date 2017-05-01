İHRAÇ EDİLEN 16 AKADEMİSYEN GÖZALTINA ALINDI
DİCLE Üniversitesi'nden son Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 16 akademisyen, ev ve bürolarında arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
Son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dicle Üniversitesinden ihraç edilen çoğu profesör 16 akademisyenin oturduğu Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanlarına giden Terörle Mücadele Şubesi ekepleri, bu kişilerin evlerinde ve üniversitedeki bürolarında arama yaptı.
Aramalardan sonra ifadelerine başvurulmak için 16 akademisyen gözaltına alındı. İhraç edilen akademisyenlerden bir bölümünün 'Barış bildirisini' imzaladığı belirtildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar