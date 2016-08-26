O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ihlas holding ceo'su cahit paksoy tutuklandı

İHLAS HOLDİNG CEO'SU CAHİT PAKSOY TUTUKLANDI

FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy tutuklandı

Tarih : 26 Ağustos 2016, 16:11
Puan Ver : İhlas Holding Ceo'su Cahit Paksoy Tutuklandı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketleri ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında İhlas Holding Üst Yöneticisi Cahit Paksoy'un da bulunduğu 18 kişi daha tutuklandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 32 şüphelinin daha sorgusu tamamlandı.








Etiketler: İhlas  Holding  Ceo  Su  Cahit  Paksoy  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER