İHLAS HOLDİNG CEO'SU CAHİT PAKSOY TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketleri ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında İhlas Holding Üst Yöneticisi Cahit Paksoy'un da bulunduğu 18 kişi daha tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 32 şüphelinin daha sorgusu tamamlandı.
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