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ihlas holding ceo'su cahit paksoy gözaltına alındı

İHLAS HOLDİNG CEO'SU CAHİT PAKSOY GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, 97 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 15:01
Puan Ver : İhlas Holding Ceo'su Cahit Paksoy Gözaltına Alındı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, 97 kişi gözaltına alındı.








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