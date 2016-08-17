İHLAS HOLDİNG CEO'SU CAHİT PAKSOY GÖZALTINA ALINDI
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, 97 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, 97 kişi gözaltına alındı.
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