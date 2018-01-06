Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle ayrılan Tuvana Türkay, herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, 1 yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Tuvana Türkay ile ayrıldığını açıklamıştı.

TUVANA, İHANETİ AFFETTİ

Ayrılığın nedeninin ise ihanet olduğu iddia edilmişti. İddiaya göre Alper Potuk'un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay, affetmemiş ve ilişkiyi tek kalemde bitirmişti.

KÜLLERİNDEN DOĞAN AŞK

Tam herşey bitti derken geçtiğimiz akşam Fenerbahçe'de bir cafede çekilen bu görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Tuvana Türkay ve Alper Potuk'un samimi halleri aşklarının küllerinden doğduğunu gözler önüne serdi.

EVLENECEKLER Mİ?

İkiliye Tuvana Türkay'ın annesi Armağan Hanım'ın da eşlik etmesi 'ilişki evlilik yoluna mı gidiyor' sorusunu akıllara getirdi.

Alper Potuk, geçtiğimiz günlerde esmer güzelle yakalanmıştı;

Kaynak: haberinburada