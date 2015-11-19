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ihanet, cinayet, şok üstüne şok

İHANET, CİNAYET, ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Yıllarca babaları bildikleri adamın öz babalarını öldürdüğünü öğrenen üç kardeşe bir şok daha. DNA testinde abla Sevda'nın ölen kişinin de kızı olmadığı ortaya çıktı...

Tarih : 19 Kasım 2015, 09:21
Puan Ver : İhanet, Cinayet, Şok Üstüne Şok(10/10)9


Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl önce işlenen ancak geçen yıl ortaya çıkan cinayetin ardından yaşananlar Brezilya dizilerine konu olacak cinsten... Üvey babaları Mehmet Eray'ı yıllarca "baba" olarak kabul eden 3 kardeş, Eray'ın öz babaları Şaban Bayri'yi öldürdüğünü öğrenince büyük şok yaşadı. Mahkemenin isteği üzerine yapılan DNA testi sonucunda ise ikinci şok yaşandı. 3 kardeşten en büyüğü olan Sevda'nın aslında öz babası olarak bildiği Şaban Bayri'nin kızı olmadığı ortaya çıktı.

SEVDA'YA İKİNCİ ŞOK



Tekkeköy ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Şaban Bayri, 18 yıl önce ortadan kayboldu. Bayri'nin eşi Habibe Bayri ise eşinin kaybolmasının hemen ardından Mehmet Eray ile evlendi. Yıllardır kayıp olan Şaban Bayri'nin geçen yıl bir ihbar üzerine cesedi bulundu. Talihsiz adamın öldürülüp, yakıldıktan sonra tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili Mehmet Eray ve Habibe Bayri tutuklandı. Genç kadın 10 ay sonra serbest bırakıldı. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Mehmet Eray ise cezaevinde.



'BABA' DEDİKLERİ ADAM BABA KATİLİ ÇIKTI



Yıllarca "baba" dedikleri Mehmet Eray'ın, öz babaları Şaban Bayri'nin katili olduğunu öğrenen Sevda (27), Selda (22) ve Gökhan Bayri (19) şok yaşadı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti Şaban Bayri'nin 3 çocuğundan da DNA testi istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor üzerine Sevda ikinci kez şok yaşadı. Sevda Bayri'nin aslında öz babası olarak bildiği Şaban Bayri'nin kızı olmadığı ortaya çıktı. Diğer çocukların ise yüzde 99.99 Şaban Bayri'nin çocukları olduğu tespit edildi.








Etiketler: İhanet  Cinayet  Şok  Üstüne  Şok    haber

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