Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası AŞ'nin alacağına karşılık, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı Tekirdağ'daki kat irtifaklı ve arsa paylı, "mesken" nitelikli taşınmaz için ihale açtı.



Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası AŞ'nin alacağına karşılık, borçlu bir kişi ve şirket adına kayıtlı Tekirdağ'daki kat irtifaklı ve arsa paylı, "mesken" nitelikli taşınmaz için ihale açtı.



İhaleye açılan gayrimenkul için 160 bin lira muhammen bedel takdir edilirken, ihale başlangıç bedeli de 84 bin lira olarak belirlendi.



UYAP üzerinden elektronik ortamda 22 Şubat'ta açılan ihaleye, 94 bin liralık teklifle katılmak isteyen İstanbullu Harun A, sıfırların eklendiğini göremeyip teklif kısmına yanlışlıkla "94 milyon lira" yazdı. 160 bin liralık değerinin çok üzerinde teklif yapılan gayrimenkulün ihalesi, başka tekliflere gerek kalmaksızın Harun A'ya kaldı.



Yaptığı yanlışlığın farkına varan Harun A, hatayı düzeltmek istese de "elektronik ortamda yapılan ihaleye sunulan bedelin değiştirilemeyeceğinin" belirtilmesi üzerine, ihalenin feshedilmesi davası açması için avukatı Mehmet Kılıç'a başvurdu.







kaynak:hürriyet