

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bir süredir çalışmaları sürdürülen İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasıyla dün itibarıyla internet üzerinden başvurular alınmaya başlandı.







Talimatla, 500 gramın üzerindeki İHA'lara kayıt ve tescil zorunluluğu gelmesinin ardından ilk gün bin 920 başvuru alındı.







SHGM'nin Türkiye'de yaklaşık 4 bin İHA bulunduğu tahmini dikkate alındığında 24 saat içerisinde her 2 İHA'dan biri için kayıt başvurusu yapılmış oldu.







Talimat, İHA sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları içeriyor.







Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'ların ve bunları kullanacak pilotların Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı "Kayıt Sistemi"ne kayıt edilmesi gerekiyor. Bunun dışındaki azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlarda, izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkilerle belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye cezai hükümler uygulanacak.Talimatın yayımlanmasından önce faaliyette bulunan İHA sahipleri, 1 Mayıs'a kadar, ait oldukları kategoriye göre internet tabanlı sisteme veya tescile kayıt yaptıracak. Söz konusu işlemler, 500 gram ile 25 kilogram ağırlığındaki İHA'lar için "iha.shgm.gov.tr" adresinden yapılabilecek.







Bu tarihten sonra kayıt etmeden İHA kullananlar 17 bin liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.