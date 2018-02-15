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İHA'lar belirledi, jetler bomba yağdırdı! O anlar kamerada

İHA'LAR BELİRLEDİ, JETLER BOMBA YAĞDIRDI! O ANLAR KAMERADA

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'ların koordinatlarını belirledikleri noktalar Türk jetleri tarafından vuruldu. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi

Tarih : 15 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : İha'lar Belirledi, Jetler Bomba Yağdırdı! O Anlar Kamerada(9/10)5

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis'ten de görüldü.

CİNDERESİ'NDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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