İHA'LAR BELİRLEDİ, JETLER BOMBA YAĞDIRDI! O ANLAR KAMERADA
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA'ların koordinatlarını belirledikleri noktalar Türk jetleri tarafından vuruldu. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi
Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis'ten de görüldü.
CİNDERESİ'NDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.
Kaynak: haberinburada
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