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İHA tespit etti, SİHA bomba yağdırdı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İHA TESPİT ETTİ, SİHA BOMBA YAĞDIRDI! 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın Haftanin bölgesinde İHA'lar tarafından tespit edilen PKK sığınağı SİHA'lar tarafından vuruldu. 3 terörist öldürüldü.

Tarih : 25 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : İha Tespit Etti, Siha Bomba Yağdırdı! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü(6/10)2

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist öldürüldü.

İHA TESPİT ETTİ, SIĞINAKTAKİ 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

SİHA'LAR VURDU

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı öldürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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