İHA TESPİT ETTİ, SİHA BOMBA YAĞDIRDI! 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın Haftanin bölgesinde İHA'lar tarafından tespit edilen PKK sığınağı SİHA'lar tarafından vuruldu. 3 terörist öldürüldü.
Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist öldürüldü.
İHA TESPİT ETTİ, SIĞINAKTAKİ 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.
SİHA'LAR VURDU
Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı öldürüldü.
Kaynak: haberinburada
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