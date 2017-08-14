IGOR TUDOR'UN TAKIMDA İSTEMEDİĞİ JOSUE, PORTO B TAKIMIYLA İDMANA ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un takımda istemediği Josue, takımı Porto'nun B takımıyla antrenmana çıktı.
Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Porto'da olan Josue'nin durumu belirsizliğini sürdürüyor.
Takımın sezonluk maliyetini düşürmek için kadroda düşünülmeyen Abdoulaye, Josue, Suk, Bueno ve Victor Garcia ile yollarını ayırmak isteyen Porto, bu 5 oyuncuyu da satmak istiyor.
B TAKIMLA İDMANLARA ÇIKIYOR
Portekiz basınında yer alan haberde Josue'nin geçtiğimiz gün İstanbul'dan döndüğünü ve Porto B Takımı ile antrenmanlara çıktığı belirtildi. Portekizli oyuncu yaptığı görüşmeler sonunda herhangi bir takımla anlaşmaya varamadı.
Josue ile Portekiz'den Braga ve Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ilgileniyordu.
TUDOR İSTEMEMİŞTİ
Josue, geçen sezon başında Galatasaray'a kiralık geldi ve sarı-kırmızılı takımda 33 maçta 4 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Josue, teknik direktör Igor Tudor'un kendisini takımda istememesi nedeniyle takımı Porto'ya dönmüştü.
Kaynak: haberinburada
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